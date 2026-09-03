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Путин призвал депутатов нового созыва Госдумы улучшать деловой климат на Дальнем Востоке и в Арктике

Путин призвал депутатов нового созыва Госдумы улучшать деловой климат на Дальнем Востоке и в Арктике

Президент России Владимир Путин рассчитывает на активную позицию депутатов нового созыва Государственной Думы по улучшению делового климата на Дальнем Востоке и в Арктике.

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