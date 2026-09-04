В Уфе девятимесячный ребенок умер в ванной

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти девятимесячного ребенка в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба управления СК России по Башкирии.
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