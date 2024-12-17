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Армия России зачистила от ВСУ "Кураховский котёл" и спасает людей (6 фото)

Армия России зачистила от ВСУ "Кураховский котёл" и спасает людей (6 фото)

▪️Бойцы подразделений ЮВО выбили ВСУ из Анновки и Весёлого Гая, затем провели эвакуацию и раздачу гуманитарной помощи ▪️Бойцами 68 армейского корпуса также была проведена успешная эвакуация гражданских лиц из н.

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Комментарии
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nadejda Nemchenko
До слёз! Как же жалко этих стариков🥲🥲
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13 час.
Гарибян Сусанна
Старичков жалко, а сколько наших парней полегло, чтобы они остались живы, вот вопрос.
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11 час.
Леонид Руси
В плен фашистов не брать!
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10 час.

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