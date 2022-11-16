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В октябре Telegram показал рекордный прирост числа авторов — на 144%

В октябре Telegram показал рекордный прирост числа авторов — на 144%

Наиболее сильное снижение числа авторов показал Instagram* — на 55% и TikTok — на 74%. Brand Analytics представил данные традиционного ежегодного исследования активной (пишущей) аудитории (авторов) социальных сетей в России за октябрь 2022 года.

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