В октябре Telegram показал рекордный прирост числа авторов — на 144%

Наиболее сильное снижение числа авторов показал Instagram* — на 55% и TikTok — на 74%. Brand Analytics представил данные традиционного ежегодного исследования активной (пишущей) аудитории (авторов) социальных сетей в России за октябрь 2022 года.
Наиболее сильное снижение числа авторов показал Instagram* — на 55% и TikTok — на 74%. Brand Analytics представил данные традиционного ежегодного исследования активной (пишущей) аудитории (авторов) социальных сетей в России за октябрь 2022 года.
Свежие комментарии