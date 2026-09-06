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Ивановские новости

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«Русская община» высказалась против будущего концерта Лолиты Милявской в Иванове

«Русская община» высказалась против будущего концерта Лолиты Милявской в Иванове

Координатор «Русской общины» в Ивановской области Михаил Бибин назвал Лолиту Милявскую предателем и выразил сомнения в её раскаянии, подчеркнув, что община против её концерта.

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