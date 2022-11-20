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Итоговый турнир ATP. Финал. Джокович сыграет с Руудом

Новак Джокович сыграет с Каспером Руудом в финале итогового турнира ATP. ATP Finals Турин, Италия 13 – 20 ноября 2022 Итоговый турнир ATP Призовой фонд – 14 750 000 долларов Крытые корты, хард Финал  Каспер Рууд (Норвегия)  Новак Джокович (Сербия) Дата проведения 20 ноября, 21.

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