Итоговый турнир ATP. Финал. Джокович сыграет с Руудом

Новак Джокович сыграет с Каспером Руудом в финале итогового турнира ATP. ATP Finals Турин, Италия 13 – 20 ноября 2022 Итоговый турнир ATP Призовой фонд – 14 750 000 долларов Крытые корты, хард Финал Каспер Рууд (Норвегия) Новак Джокович (Сербия) Дата проведения 20 ноября, 21.
Популярные статьи
- Медведева о смерти Горшкова: «Вечная память и глубочайшие соболезнования близким. Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать»
- «Навсегда в наших сердцах». Тутберидзе выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова
- Кросби набрал 2+2 в матче с «Миннесотой» и вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (163), опередив Хоу
Свежие комментарии