В мире существует великое множеств марок, увековечивших фамилии своих создателей

Ferrari Enzo Первое, что приходит на ум по этой теме – памятник великому «командору» Феррари. Он является достойным продолжателем традиций лучших суперкаров Маранелло и имеет особый внешний вид болида Формулы-1.
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