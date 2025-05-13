Ирак возглавил Арабский экономический совет перед саммитом в Багдаде

Ирак официально принял на себя председательство в Арабском экономическом и социальном совете, поскольку министры стран региона собрались в Багдаде для подготовки к предстоящему саммиту Лиги арабских государств, 13 мая сообщает Shafaq News.
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