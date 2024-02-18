Минэкономразвития предлагает вырубать леса для строительства горнолыжных комплексов

Под вырубку могут попасть защитные леса.Минэкономразвития подготовило законопроект, предлагающий для строительства горнолыжных комплексов, канатных дорог вырубать защитные леса, относящиеся к объектам с особо ценным значением.
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