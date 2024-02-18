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Минэкономразвития предлагает вырубать леса для строительства горнолыжных комплексов

Минэкономразвития предлагает вырубать леса для строительства горнолыжных комплексов

Под вырубку могут попасть защитные леса.Минэкономразвития подготовило законопроект, предлагающий для строительства горнолыжных комплексов, канатных дорог вырубать защитные леса, относящиеся к объектам с особо ценным значением.

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