Глава парламента Крыма Константинов предложил новым регионам РФ перенять крымский опыт интеграции

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил вошедшим в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областям перенять крымский опыт интеграции в российское политико-правовое и экономическое пространство.
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