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Глава парламента Крыма Константинов предложил новым регионам РФ перенять крымский опыт интеграции

Глава парламента Крыма Константинов предложил новым регионам РФ перенять крымский опыт интеграции

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил вошедшим в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областям перенять крымский опыт интеграции в российское политико-правовое и экономическое пространство.

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