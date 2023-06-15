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Российские бойцы при помощи беспилотника «Суперкам» уничтожили западную технику

Российские бойцы при помощи беспилотника «Суперкам» уничтожили западную технику

Расчет беспилотного летательного аппарата «Суперкам» Центрального военного округа обеспечил наведение на цель артиллерии, а также контроль поражения украинского командного пункта и личного состава националистов на Красно-Лиманском направлении.

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