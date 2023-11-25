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Василевский о 1-м матче после операции: «Ребята невероятно сыграли передо мной, блокировали много бросков. Телу все еще тяжело, игра намного сложнее тренировки»

Вратарь «Тампы» отразил 22 броска из 24 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (8:2).  Россиянин вернулся в состав «Лайтнинг» после проблем со спиной, из-за которых в межсезонье пришлось сделать операцию.

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