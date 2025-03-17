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Как менты ваххабитов вычисляют

Как менты ваххабитов вычисляют

Дело было вечером. Возвращаюсь я домой после вечеринки. Уже доехал до нужной мне станции метрополитена, но менты, поняв что я "под мухой", предложили мне "Пройдемте!" Делать нечего, прошелся.

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Комментарии
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Семен Демин
Только не менты, а понты.
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6 час.
Константин Беляев
А на фото что за мужик? Не нашли фото ваххабитов? Или очередная тупость?
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5 час.
Александр Ляшенко
А не мудак ли автор?
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5 час.
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