Александр Широкорад: Рельсовая война — это правильно. Но нужно определиться с главными целями Уничтожение локомотивов оказывается не самый эффективный путь борьбы с украинской военной логистикой С лета 2026 года в СМИ много пишут об ударах ВКС РФ по железнодорожным локомотивам на Украине.