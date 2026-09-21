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Херсонская область: ВСУ атаковали автобус, погибли люди
В Херсонской области проходит третий, завершающий, день голосования в Государственную думу РФ IX созыва. По последним данным, явка составляет 65,63%, нарушений не зафиксировано, замечаний со стороны наблюдателей нет. Избиркомы по-прежнему работают во всех округах региона, несмотря на сложную оперативную обстановку.
Киевский режим продолжил попытки дестабилизировать обстановку на Херсонщине, что привело к трагедии. Сегодня ранним утром боевики ВСУ подвергли атаке пассажирский автобус в Нижних Серогозах, в результате чего погибли двое мирных жителей, в том числе – член участковой избирательной комиссии Нижнесерогозского округа Ольга Демьяненко. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
«Среди погибших – Ольга Демьяненко, член участковой избирательной комиссии Нижнесерогозского округа. С 2023 года она работала в избирательной системе, участвовала в проведении нескольких кампаний, в том числе выборов Президента России. В этом году занималась информированием жителей и организацией досрочного голосования», – написал Сальдо в своём канале в мессенджере Мах.
Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова рассказала о погибшей: «Она была частью большой команды, которая обеспечивает проведение выборов в Херсонской области. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Ольги Демьяненко, её коллегам и всем, кто её знал. Разделяем эту боль вместе с семьёй погибшей».
Отметим, что по сообщению представителя СК РФ Светланы Петренко, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК России) после атаки украинских беспилотников на пассажирский автобус в Херсонской области.
Владимир Сальдо уже обратился к Правительству РФ с просьбой наградить Ольгу Демьяненко посмертно. В своём интервью журналистам он сказал, что «киевский режим террористическими методами предпринимает попытки сорвать выборы в регионе, но это ему не удастся, демократический избирательный процесс в Херсонской области продолжается».
Люди продолжают приходить на участки также активно, как в предыдущие два дня. Первый заместитель председателя Херсонской областной думы Елена Дмитрук сделала свой выбор на участке, открытом в кинотеатре «Россия» в Геническе. По её словам, процесс голосования организован в полном соответствии с действующим законодательством и поделилась своими впечатлениями: «Хочу отметить, что на участки пришло большое количество людей, и это говорит о том, что жители нашей Херсонской области хотят реализовать своё конституционное право, хотят проголосовать за своё будущее, за будущее региона и своих детей. Конечно, мы все мечтаем, чтобы у нас были хорошие дороги, современные медицинские центры, новые школы, современная инфраструктура. Я приглашаю всех: приходите, реализуйте своё право».
Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что попытки киевского режима дестабилизировать обстановку на выборах не увенчаются успехом. «Враг не успокоится в попытках испортить жизнь российских граждан до тех пор, пока не будет полностью уничтожен. Поводы всегда будут разными. Сейчас это желание сорвать выборы, которому не суждено сбыться. Члены избирательных комиссий в Херсонской области и во всех исторических регионах – это невероятно стойкие, храбрые люди, которые отлично осознают свою роль и степень ответственности», – сказал Кастюкевич.
Чиновник также отметил, что все избирательные кампании, которые проходили на Херсонщине с 2022 года, сопровождались провокациями со стороны неонацистской Украины, при этом ни одна из них не увенчалась успехом. Высокая явка на выборы в Госдуму IX созыва и желание жителей региона окончательно интегрироваться в состав России в очередной раз доказывает, что жители Новороссии не пасуют перед трудностями.
На заглавном фото: Погибшая от рук киевских злодеев Ольга Демьяненко