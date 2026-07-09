Утешительная кость. В чём причина внезапной милости МОК?

Недавнее решение МОК об отмене своей прежней рекомендации по исключению российских и белорусских спортсменов из международных соревнований, вызвало в России, точнее, у значительной части российского чиновничества приступ национальной гордости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии