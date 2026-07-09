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Антифашист

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Утешительная кость. В чём причина внезапной милости МОК?

Утешительная кость. В чём причина внезапной милости МОК?

Недавнее решение МОК об отмене своей прежней рекомендации по исключению российских и белорусских спортсменов из международных соревнований, вызвало в России, точнее, у значительной части российского чиновничества приступ национальной гордости.

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