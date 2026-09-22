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Царьград

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Особенная посылка русским из Катая: Ключ к термоядерному будущему

Особенная посылка русским из Катая: Ключ к термоядерному будущему

Русские учёные намерены исследовать грунт с обратной стороны Луны. Это ключ к термоядерному будущему, считает руководитель Союза "Советский космос" Максим Цуканов.

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