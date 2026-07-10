Трамп вкладывает в ВПК, а ВПК в Трампа – Владимир Карасев

Согласно опубликованному в США новому финансовому отчету, брокеры, представляющие интересы президента США Дональда Трампа приобрели в 2025 году акции десятка производителей оружия и других подрядчиков Пентагона на десятки миллионов, в том числе акции компаний Palantir, Lockheed Martin и General Dynamics.