НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

Трамп вкладывает в ВПК, а ВПК в Трампа – Владимир Карасев

Трамп вкладывает в ВПК, а ВПК в Трампа – Владимир Карасев

Согласно опубликованному в США новому финансовому отчету, брокеры, представляющие интересы президента США Дональда Трампа приобрели в 2025 году акции десятка производителей оружия и других подрядчиков Пентагона на десятки миллионов, в том числе акции компаний Palantir, Lockheed Martin и General Dynamics.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии