В Москве начался суд по делу о хищении акций BelkaCar и «Брайнстон»

В Тушинском суде Москвы стартовал процесс по уголовному делу о хищении контрольного пакета акций одной из крупнейших российских каршеринговых компаний BelkaCar и 50% долей ООО «Брайнстон», которое управляло российскими активами немецкого бизнесмена Бенедикта Соботки, пишет "Коммерсантъ".
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