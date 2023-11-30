В Москве начался суд по делу о хищении акций BelkaCar и «Брайнстон»

В Тушинском суде Москвы стартовал процесс по уголовному делу о хищении контрольного пакета акций одной из крупнейших российских каршеринговых компаний BelkaCar и 50% долей ООО «Брайнстон», которое управляло российскими активами немецкого бизнесмена Бенедикта Соботки, пишет "Коммерсантъ".