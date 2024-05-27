В Самаре состоялось торжественное завершение обучения выпускников 11-х классов

В Самаре состоялось торжественное окончание учебного года для одиннадцатиклассников. Мэр города Елена Лапушкина поздравила выпускников с этим важным событием, подчеркнув уникальный потенциал каждого из них.
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