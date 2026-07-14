МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Первый заместитель главы правительства России Денис Мантуров прибыл на космодром Байконур для участия в мероприятиях запуска ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" к Международной космической станции (МКС).