МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Первый заместитель главы правительства России Денис Мантуров прибыл на космодром Байконур для участия в мероприятиях запуска ракеты с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" к Международной космической станции (МКС).
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