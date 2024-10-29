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За дело Цомартовой взялись в Москве: «Следователь сказал: „Сколько мы море будем изучать“. Рассматривает все версии»

За дело Цомартовой взялись в Москве: «Следователь сказал: „Сколько мы море будем изучать“. Рассматривает все версии»

Уже восемь месяцев Диана Цомартова ищет дочку Анну, которая бесследно исчезла в Дагестане. Родители добивались того, чтобы дело о пропаже забрали в Москву, что наконец произошло.

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