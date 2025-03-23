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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йохауг о том, что муж убеждает ее выступить в Милане-2026: «Наверное, он просто хочет отложить рождение второго ребенка»

«Я на 99 процентов уверена, что меня на Олимпиаде не будет. Даже если этого хочет Нильс. Наверное, он просто хочет отложить рождение второго ребенка.

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