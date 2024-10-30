Проверка ночного клуба в Козельске: спорный Хэллоуин с элементами сатанизма вызвал реакцию Следственного комитета Ольга ВайленкоВ небольшом городке Козельске Калужской области накануне Хэллоуина разразился скандал.
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