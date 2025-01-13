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Россиянам стало доступно больше операций по ОМС

Россиянам стало доступно больше операций по ОМС

С 2025 года россиянам будут доступны по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) операции на сердце и реабилитация, рассказал руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников.

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