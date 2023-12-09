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"Ъ": в Москве арестован предприниматель, торговавший данными из баз МВД

"Ъ": в Москве арестован предприниматель, торговавший данными из баз МВД

Басманный районный суд столицы арестовал на два месяца частного предпринимателя Евгения Шитикова. Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России подозревает его в продаже персональных данных россиян, которые были получены из закрытых баз полиции.

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