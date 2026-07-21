Бунт во Львове научил «не рабов»: Митинговать без риска можно только «соросятам»

Ведущий украинского канала «Политека» поймал на отсутствии логики политолога-«адекватника» Руслана Бортника, пытавшегося объяснить, почему «свободолюбивые» украинцы выходят на митинги за отставку главкома Сырского, но не решаются собрать подобные манифестации против беспредела ТЦК.
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