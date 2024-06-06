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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Эдмонтона»: «Надеялись, что Хайман сможет забивать 20-30 голов за сезон в лучшем случае. Он превзошел самые смелые ожидания»

Нападающий забил 54 гола и набрал 77 очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне. «То, что он делает, это потрясающе.

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