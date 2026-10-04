В Новосибирске таксист вышвырнул пассажира из Haval на дорогу

Водитель такси в Новосибирске вытолкал пассажира из Haval на проезжую часть после того, как автомобиль остановился не в том месте, которое было указано при оформлении заказа.
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