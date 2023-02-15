Аргументы недели

98 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Российский полити...
  • Валерий Никитин
    делитесь, зажравшиеся твари!! зажмёте малое - потеряете ВСЁ. послушайте высказыванья бойцов: мы знаем, что дома не вс...Ходаковский преду...
  • Вячеслав Белослюдов
    Бабы везде одинаковые. Только бабло.«Страна»: любимая...

Названы города Челябинской области с наибольшим оборотом розничной торговли

Названы города Челябинской области с наибольшим оборотом розничной торговли

Какие муниципалитеты заняли лидерские позиции в 2022 году. «Глав.Индекс» назвал топ-5 городов Южного Урала с самым большим оборотом розничной торговли в 2022 году.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх