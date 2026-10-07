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Один из депутатов Госдумы нового созыва решил сложить полномочия спустя несколько дней после начала работы

Один из депутатов Госдумы нового созыва решил сложить полномочия спустя несколько дней после начала работы

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Елиферова решила досрочно покинуть парламент всего через несколько дней после начала работы нового созыва .

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