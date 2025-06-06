PvPvE-шутер ARC Raiders от ветеранов Battlefield выходит 30 октября — новый трейлер

PvPvE-шутер ARC Raiders от ветеранов Battlefield выходит 30 октября — новый трейлерArc Raiders — это PvPvE-шутер, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире, где человечество было вынуждено спуститься под землю после вторжения механизированных арков.