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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эменике о Карпине: «Однажды он возглавит сборную Нигерии, надеюсь»

Эменике о Карпине: «Однажды он возглавит сборную Нигерии, надеюсь»

— Карпин — очень качественный специалист, способный работать в любой стране и лиге мира. Он хорош и как тренер, и как игрок.

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