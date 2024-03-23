Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в «Крокус Сити»

Мэр выразил соболезнования близким погибших Сегодня, 23 марта, Сергей Собянин, мэр Москвы, объявил о предоставлении поддержки и материальной помощи пострадавшим в трагедии, произошедшей в Crocus City Hall.
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