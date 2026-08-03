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В Швейцарии сообщили о контактах с США и Ираном по поводу переговоров

В Швейцарии сообщили о контактах с США и Ираном по поводу переговоров

В МИД Швейцарии сообщили о контактах с США и Ираном по поводу проведения возможных переговоров. «Швейцария поддерживает контакты со всеми вовлечёнными странами и готова предоставить свои добрые услуги, если стороны выразят такое желание», — сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Пьер-Ален Эльчингер.

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