В Швейцарии сообщили о контактах с США и Ираном по поводу переговоров

В МИД Швейцарии сообщили о контактах с США и Ираном по поводу проведения возможных переговоров. «Швейцария поддерживает контакты со всеми вовлечёнными странами и готова предоставить свои добрые услуги, если стороны выразят такое желание», — сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Пьер-Ален Эльчингер.