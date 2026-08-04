Иран отказался от гибкости в переговорах с США и создает рычаги давления

Руководство Ирана приняло решение отказаться от прежней стратегии гибкости в отношениях с США. Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник, предыдущие попытки Тегерана пойти на уступки не принесли ожидаемого результата и лишь осложнили его позицию на переговорах.
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