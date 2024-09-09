В центральный аппарат ведомства будет доложено о травмировании несовершеннолетнего в Нижегородской области

В средствах массовой информации сообщается, что в Сарове вечером 7 сентября с балкона общего пользования, расположенного на 9 этаже многоквартирного дома на проспекте Музрукова, дети скинули батарею, которая упала на проходившего мимо ребенка.
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