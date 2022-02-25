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Мэр Омска Шелест проконтролировал газификацию домов в Ленинском округе

Мэр Омска Шелест проконтролировал газификацию домов в Ленинском округе

С ура газ подводили к дому на улице 16-я Марьяновская. Работы ведет компания АО «Омскоблгаз»: рабочие строят подводящий газопровод к земельному участку, после этого начнется провещение внутриплощадочного газопровода в границах участка домовладения.

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