Мэр Омска Шелест проконтролировал газификацию домов в Ленинском округе

С ура газ подводили к дому на улице 16-я Марьяновская. Работы ведет компания АО «Омскоблгаз»: рабочие строят подводящий газопровод к земельному участку, после этого начнется провещение внутриплощадочного газопровода в границах участка домовладения.
С ура газ подводили к дому на улице 16-я Марьяновская. Работы ведет компания АО «Омскоблгаз»: рабочие строят подводящий газопровод к земельному участку, после этого начнется провещение внутриплощадочного газопровода в границах участка домовладения.
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