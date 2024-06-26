Минниханов: Будем рады найти на выставке ЭКСПО «Китай-Евразия» новых партнеров

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на встрече Секретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР с делегатами 8-го ЭКСПО «Китай-Евразия» в городе Урумчи (Китай).
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