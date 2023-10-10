События на Ближнем Востоке привели к падению европейских индексов

Европейские индексы открыли день гэпом вниз, из-за событий в Израиле, произошедших в эти выходные. Дестабилизаций на Ближнем Востоке уже отразилась на нефтяных котировках, чей рост может существенно повлиять на инфляцию и энергетическую безопасность Европы.