События на Ближнем Востоке привели к падению европейских индексов

Европейские индексы открыли день гэпом вниз, из-за событий в Израиле, произошедших в эти выходные. Дестабилизаций на Ближнем Востоке уже отразилась на нефтяных котировках, чей рост может существенно повлиять на инфляцию и энергетическую безопасность Европы.
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