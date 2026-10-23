The Atlantic узнал о расчете Трампа на подписание соглашения между Москвой и Киевом в декабре. Зеленский готов направить украинскую делегацию на переговоры в Майами, но ждет приглашения.
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