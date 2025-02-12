Жительницу Приморья оштрафовали на 320 тыс. рублей за пост о теракте в "Крокусе"

Апелляционный военный суд Приморского края оштрафовал 42-летнюю местную жительницу на 320 тысяч рублей за публикацию в публичном чате мессенджера поста с оправданием теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".
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