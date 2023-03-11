В Севастополь прибыли участники «Постового движения Крыма», чтобы заступить на вахту памяти у мемориала героической обороны города 1941-1942 годов Всего к патриотической акции присоединились порядка 100 юношей и девушек со всей Республики Крым Участники патриотической экспедиции уже посетили с экскурсией мемориальный комплекс на Сапун-горе и теперь готовятся заступить на Севастопольский Пост №1 Севастопольский почётный караул показывает особенности вахты памяти, в каждом регионе свой ритуал После тренировки участники Постового движения Крыма в две смены заступят на дежурство.