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«Он Карабас, я в трусиках»: что за история со скандальным видео Волочковой и Джигурды

«Он Карабас, я в трусиках»: что за история со скандальным видео Волочковой и Джигурды

Чтобы объясниться, балерина даже собрала пресс-конференцию, на которую ее друг (возможно, уже бывший) так и не пришел фото: РИА Новости«Голая» вечеринка, но только на двоих и в приватной обстановке — видео домашнего отдыха Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды на днях попало в сеть и разлетелось по всем каналам и СМИ.

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Комментарии
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Александр Третьяк
Поражает до чего есть идиоты .которые свою частную жизнь сливают в инет
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8 час.
Наталья Волкова
Безмозглость и аморальность в степени бесконечность. Кто то еще их звездами величает. Гниль помойная, другого определения нет
Ответить
7 час.
И
Ира
Два моральных урода... Их бы в дурку. А про них пишут в СМИ, фото позорные распространяют. Зачем?..
Ответить
7 час.

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