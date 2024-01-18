«Он Карабас, я в трусиках»: что за история со скандальным видео Волочковой и Джигурды

Чтобы объясниться, балерина даже собрала пресс-конференцию, на которую ее друг (возможно, уже бывший) так и не пришел фото: РИА Новости«Голая» вечеринка, но только на двоих и в приватной обстановке — видео домашнего отдыха Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды на днях попало в сеть и разлетелось по всем каналам и СМИ.