Предстоятель РПЦ считает, что международные отношения уже достигли «опаснейшей черты»

Предстоятель Русской Православной Церкви считает, что международные отношения уже достигли «самой опасной черты» Россия своей богатой духовной жизнью должна помочь миру «обрести спасение», как когда-то спасла планету от «страшной чумы фашизма».
Предстоятель Русской Православной Церкви считает, что международные отношения уже достигли «самой опасной черты» Россия своей богатой духовной жизнью должна помочь миру «обрести спасение», как когда-то спасла планету от «страшной чумы фашизма».
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