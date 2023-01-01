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Предстоятель РПЦ считает, что международные отношения уже достигли «опаснейшей черты»

Предстоятель РПЦ считает, что международные отношения уже достигли «опаснейшей черты»

﻿﻿Предстоятель Русской Православной Церкви считает, что международные отношения уже достигли «самой опасной черты» Россия своей богатой духовной жизнью должна помочь миру «обрести спасение», как когда-то спасла планету от «страшной чумы фашизма».

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