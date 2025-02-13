Астраханские ватерполисты проведут на этой неделе двойной домашний тур

Сразу две команды школы по водному поло имени Гладилина сыграют матчи Чемпионата России. Напомним, во всероссийском соревновании в этом сезоне от нашего региона принимает участие не только «Динамо-СШОР» - одни из лидеров в стране, но также молодые и подающие большие надежды спортсмены - «СШОР Астраханской области».