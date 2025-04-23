"Не подозревала". Как жительница Барнаула лишилась машины, которую "забрала" полиция

Девушка из Барнаула отдала автомобиль полиции для расследования уголовного дела, а его без суда передали другому лицу Девушка из Барнаула Полина Петрова лишилась автомобиля, доверившись сотрудникам полиции.
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