Лавров рассказал Карлсону о надеждах России по поводу запуска «Орешника»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что Соединенные Штаты восприняли всерьез недавнее испытание Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник», подчеркивая при этом, что Москва не стремится к эскалации и напряженности.