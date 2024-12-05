Лавров рассказал Карлсону о надеждах России по поводу запуска «Орешника»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что Соединенные Штаты восприняли всерьез недавнее испытание Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник», подчеркивая при этом, что Москва не стремится к эскалации и напряженности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии