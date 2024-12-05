yel
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

yel

8 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николь
    Выиграл и не знает? Такого не бывает. Все игроки следят за результатами розыгрыша, только самые нерадивые или случайн...Пермяк выиграл ми...
  • Роза Астровая
    У меня тоже есть числа, которые меня сопровождают всю жизнь, дата моего рождения, но она мне в Столото не помогла. Се...Челябинка поделил...
  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Лавров рассказал Карлсону о надеждах России по поводу запуска «Орешника»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что Соединенные Штаты восприняли всерьез недавнее испытание Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник», подчеркивая при этом, что Москва не стремится к эскалации и напряженности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх