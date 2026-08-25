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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судья Новиков – Сергееву о том, почему не назначил пенальти за руку Оздоева: «Она внизу естественно. Мяч сильный, не было возможности руку убрать, нет дополнительного движения»

Появились детали разговора нападающего «Динамо» Ивана Сергеева и арбитра Никиты Новикова по поводу попадания мяча в руку хавбеку « Краснодара » Магомеду Оздоеву .

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