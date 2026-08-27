Выручка Nvidia взлетела на 106%: компания готовит конкурента китайским ИИ‑моделям

Во II квартале американская крупнейшая технологическая компания Nvidia добилась впечатляющих финансовых результатов: выручка достигла 96 млрд долларов — это на 106% выше показателя аналогичного периода прошлого года и на 18% больше результата I квартала.
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