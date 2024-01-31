Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пул N3: Игорь Ашманов – о возможности Запада нанести по России «ядерный кибер-​удар»

Пул N3: Игорь Ашманов – о возможности Запада нанести по России «ядерный кибер-​удар»

Vvs   Игорь Ашманов – про возможность Запада нанести по России «ядерный кибер-​удар», вырубив весь интернет:  ✔️ Настоящая кибервойна нам пока не объявлена.

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Комментарии
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Александр Симаков
Если пиндосы вырубят нам тырнет,  а точнее отключатся от нашего интренета, то они потеряют возможность координировать, инструктировать и направлять пятую колонну и прочую либерду на &quot;массовые протесты&quot;. Пока ещё у пиндосов есть  надежда раскачать наше общество изнутри, они интернет отрубать нам не будут. Через интернет к нам идёт основной негатив в отношении власти, фейки и прочая ципсошная  и  госдеповская хрень.  Интернет они нам могут отрубить в двух случаях:  когда отчаятся что-либо изменить в России и будут действовать по принципу &quot;не доставайся же ты никому&quot;!. Или когда самим США придёт полный кирдык и они на последнем издыхании  попытаются утащить за собой в бездну  Россию. Ну а в принципе Россия уже готова к такому развитию событий.   Ещё в 2018 году советник Президента Герман Клименко сообщил, что страна готова к отключению от Интернета, и даже сама может отключиться в случае необходимости.  Так что не так страшен чёрт, как его малюют. https://www.forbes.ru/tehnologii/358219-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-zachem-rossiya-podgotovilas-k-otklyucheniyu-ot
Великий российский файрвол: зачем Россия подготовилась к отключению от интернета
Forbes.ru
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