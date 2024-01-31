Пул N3: Игорь Ашманов – о возможности Запада нанести по России «ядерный кибер-​удар»

Александр Симаков

Если пиндосы вырубят нам тырнет, а точнее отключатся от нашего интренета, то они потеряют возможность координировать, инструктировать и направлять пятую колонну и прочую либерду на "массовые протесты". Пока ещё у пиндосов есть надежда раскачать наше общество изнутри, они интернет отрубать нам не будут. Через интернет к нам идёт основной негатив в отношении власти, фейки и прочая ципсошная и госдеповская хрень. Интернет они нам могут отрубить в двух случаях: когда отчаятся что-либо изменить в России и будут действовать по принципу "не доставайся же ты никому"!. Или когда самим США придёт полный кирдык и они на последнем издыхании попытаются утащить за собой в бездну Россию. Ну а в принципе Россия уже готова к такому развитию событий. Ещё в 2018 году советник Президента Герман Клименко сообщил, что страна готова к отключению от Интернета, и даже сама может отключиться в случае необходимости. Так что не так страшен чёрт, как его малюют. https://www.forbes.ru/tehnologii/358219-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-zachem-rossiya-podgotovilas-k-otklyucheniyu-ot